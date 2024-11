Non chiamateli bi-poltronisti. Simona Loizzo e Gianni Arruzzolo non lo sono più, anche se da pochi giorni. Gli ormai ex capigruppo di Lega e Forza Italia, dopo un temporeggiamento durato tre mesi, hanno infine rassegnato le dimissioni da consiglieri regionali per dedicarsi al mandato parlamentare conquistato lo scorso 25 settembre.

La riunione

Il prossimo 10 gennaio l’assemblea regionale tornerà a riunirsi (l’odg verrà definito nella riunione dei capigruppo, in programma per oggi alle 13.30) e prenderà ufficialmente atto dell’addio di Loizzo e Arruzzolo. Nel corso della stessa seduta, con ogni probabilità, il Consiglio procederà con la surroga e accoglierà i sostituti: Pietro Molinaro e Mimmo Giannetta.

L’avvio dell’iter

Loizzo e Arruzzolo, dopo le polemiche sul doppio incarico, vietato dall’articolo 122 della Costituzione, avevano dichiarato di voler rimanere in carica a Reggio fino alla fine del 2022, in modo da poter chiudere i bilanci dei rispettivi gruppi. In Italia non erano i soli a occupare due poltrone contemporaneamente.

La Giunta delle elezioni della Camera, prima delle festività natalizie, aveva preso atto dell’incompatibilità dei due politici calabresi e di altri tre deputati irriducibili (il lombardo Sala e i siciliani Barbagallo e Cannata), di fatto avviando l’iter per la loro decadenza. A quel punto anche la Giunta del Consiglio calabrese, dopo quattro sedute andate deserte, aveva formalizzato il caso, chiedendo ufficialmente ai due neo deputati di fare una scelta.

Nuovi movimenti in Consiglio

Il definitivo trasferimento di Loizzo e Arruzzolo provocherà altri movimenti a Palazzo Campanella. Il vibonese Michele Comito, con ogni probabilità, assumerà la carica di capogruppo di Fi. Scontato quindi che lasci la presidenza della commissione Sanità. Ma per gli azzurri questo potrebbe non essere un passaggio indolore. Sarebbero infatti tre i pretendenti a quel ruolo: la new entry Giannetta, ma anche Valeria Fedele e Pasqualina Straface.

Nella Lega, invece, i passaggi traumatici si sono già consumati. Loizzo era già stata sfiduciata dai colleghi di gruppo Pino Gelardi e Pietro Raso (il presidente del Consiglio Filippo Mancuso si era astenuto).

Gelardi, neo capogruppo, presto potrebbe liberare la presidenza della commissione Anti-ndrangheta per lasciarla a Molinaro.