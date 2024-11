«Un significativo, radicale cambio di rotta: l'approvazione dei bilanci 2022 di Aziende sanitarie provinciali ed Aziende ospedaliere segna un importante passo sulla strada di una normalità fin qui mai neppure intravista». Lo dice, in una dichiarazione, l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo.

«L'ottimo lavoro svolto dal presidente Occhiuto nella sua veste di commissario delegato - prosegue Gallo - dà i frutti attesi: dopo l'accertamento del debito sanitario si raggiunge adesso un risultato che consentirà di affrontare al meglio l'emergenza e, soprattutto, di uscirne attraverso la ripresa di una programmazione ora possibile. Già nelle prossime settimane inizieranno i pagamenti dei debiti per i quali sia stata accertata la correttezza della pretesa. Questo porterà in breve tempo ad una stabilizzazione del sistema sanitario, che sarà messo in condizione di utilizzare in maniera efficace risorse per una gestione efficiente delle esigenze ordinarie. Si va verso quella normalità che la nostra terra da sempre insegue e merita».

«Difficoltà e problemi - dice ancora l'assessore - sono noti a tutti, ma l'impegno profuso dall'Ufficio del commissario, da Azienda Zero e dal Dipartimento Salute disegna la traiettoria di una svolta raggiunta anche grazie alla ritrovata sinergia col Governo nazionale. Per la Calabria, tra tante speranze, finalmente anche fondamentali certezze».