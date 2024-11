Il senatore di Ncd chiede una accelerazione alla nuova Giunta regionale

«Chiedo al governatore Oliverio di lavorare insieme a tutta la deputazione responsabile e al governo per tentare di non perdere i soldi comunitari che vanno spesi entro fine anno». Lo afferma il senatore Giovanni Bilardi, vice coordinatore regionale Ncd. «Entro fine anno – afferma Bilardi – dobbiamo spendere 1,4 milardi di euro, pena la decadenza – aggiunge – e questo fa rabbia in una regione povera. Ovviamente l'attuale presidente – continua Bilardi – non ha alcuna responsabilità circa la possibile perdita dei fondi, ma ora serve trovare soluzioni e non cause.