Dopo dieci giorni quanto meno un po’ insoliti, l’amministrazione comunale di Bisignano vuole ripartire e lo fa intanto con la prima ufficialità secondo quanto è stato pubblicato sull’albo pretorio. Sarà Federica Paterno a subentrare come assessore in giunta, una mossa necessaria intanto proprio per garantire le quote rosa, dopo l’addio al ruolo di Stefania De Marco.

Quest’ultima si era dimessa dieci giorni fa in netto contrasto con l’operato dei suoi ex colleghi, rimettendo le deleghe nelle mani del sindaco Francesco Fucile. Che, a sua volta, è andato sul sicuro promuovendo di ruolo l’ormai ex presidente del Consiglio, diventata così assessore con deleghe alla Pubblica istruzione, Trasporto scolastico e palio.

Federica Paterno era stata già consigliere d’opposizione nel periodo 2017-2021 con Fucile ed entra così nello scacchiere di giunta insieme alla vicesindaco Isabella Cairo e agli assessori Lucantonio Nicoletti, Pierfrancesco Balestrieri e Francesco Chiaravalle.

La nuova presidente del Consiglio, da eleggere alla prima assise utile, con ogni probabilità sarà Maria Assunta Puterio, che avrà comunque la delega agli Affari legali, lasciata libera dopo l’addio di De Marco. In maggioranza restano ancora Maria Rosaria Sita, Vincenzo Liguori ed Elio Rago, l’uomo con maggiore esperienza che diventerà il capogruppo dell’attuale coalizione amministrativa.

In opposizione, ricordiamolo, oltre al nuovo innesto di Stefania De Marco ci sarà anche Gennaro Danielli, che lunedì ha rimesso invece le sue deleghe e andrà come l’ex assessore come indipendente nelle file della minoranza.

Due i gruppi consiliari d’opposizione, non ci saranno ulteriori variazioni con Veronique Capalbo, Sandro Vilardi, Andrea Algieri e Francesca Pirillo a rappresentare “Bisignano riparti” e Stefania Bisignano con “Solidarietà e Partecipazione”.