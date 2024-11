Il deputato Pd responsabile nazionale enti locali insieme alla candidata a governatore del centrosinistra e al commissario regionale dem Graziano a Nardodipace. «Occasione per mostrare attenzione alle aree interne, non lasceremo indietro nessuno»

Atteso domani in Calabria il deputato del Partito democratico Francesco Boccia, responsabile nazionale enti locali. Insieme ad Amalia Bruni, candidata del centrosinistra per le prossime regionali, e Stefano Graziano, commissario regionale del Pd per la Calabria, sarà a Nardodipace (Vibo Valentia), il comune "più povero" della Calabria e con il reddito pro capite più basso d'Italia. Qui incontreranno il sindaco, Antonio De Masi, prima dell'inizio del consiglio comunale. Lo rende noto il Pd con un comunicato.

«Sarà un'occasione - si legge nella nota - per porre al centro dell'attenzione della comunità nardopacese e attraverso loro, all'intera Calabria, la priorità delle aree interne e dei piccoli comuni che vivono una crisi occupazionale senza precedenti e un crescente grave disagio sociale». «Non lasceremo nessuno indietro - dice Amalia Bruni - e un mio impegno preciso sarà quello di avere sempre attenzione per gli ultimi».

«Aree interne, aree di montagna e quota vincolata degli investimenti al sud - è detto ancora nel comunicato - sono i parametri della legge sulla perequazione infrastrutturale approvata nella legge di bilancio 2021 su proposta dell'allora Ministro per gli affari regionali Boccia che potrà essere utilizzata per oltre un decennio a partire dal primo gennaio 2022. Oltre 4,6 miliardi in dieci anni solo per il riequilibrio infrastrutturale per i più poveri. Nardodipace, come gran parte delle aree interne calabresi, risponde a tutti i requisiti della legge. La Regione Calabria deve porre con urgenza sul tavolo della conferenza Stato Regioni la priorità aree interne e la quota delle risorse per i comuni calabresi. Amalia Bruni lancia la sfida da Nardodipace a tutela degli ultimi di ogni angolo della Calabria. Saranno affrontati, oltre agli investimenti infrastrutturali, i temi collegati all'attuazione del Recovery plan (Pnrr) relativamente all'impatto degli investimenti in Calabria sui piccoli comuni sui servizi alla persona (sanità, scuola e reti)».