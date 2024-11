Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, sarà in Calabria dal 24 al 26 febbraio prossimi. Nella mattinata del 24 febbraio si recherà al carcere di Castrovillari per incontrare Maysoon Majiadi, l'attivista e regista curdo-iraniana accusata di essere una scafista e detenuta in custodia cautelare. All'esterno del carcere si raduneranno attiviste e attivisti di diverse associazioni italiane e iraniane per i diritti umani tra cui Women for Life & Freedom - Movimento Italoiraniano Donna Vita Libertà, espressione del movimento nato dopo la morte in Iran di Mahsa Amini.

In occasione del primo anniversario del naufragio di Cutro, il 25 febbraio l’esponente dem parteciperà alla manifestazione indetta a Crotone dalla rete "26 febbraio" che partirà alle ore 15 dal centro cittadino e al successivo incontro pubblico con i familiari delle vittime e i superstiti del naufragio stesso. Alle 4.00 del 26 mattina, l'ora in cui il caicco si schiantò rovesciando in acqua circa 200 persone, prenderà parte alla fiaccolata prevista sulla spiaggia di Steccato di Cutro, nel luogo del naufragio.