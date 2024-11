Il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, e il senatore Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia, visiteranno il centro storico di Cosenza venerdì mattina, 18 gennaio. Lo rende noto, con un comunicato, lo stesso Morra, spiegando che «la visita sarà utile per riscoprire e comprendere appieno le potenzialità della città vecchia e per avere l’attenzione che, finalmente, la stessa merita. Il percorso, quindi, servirà a riscoprire i beni culturali di Cosenza, da valorizzare, in futuro, attraverso progetti innovativi. Bonisoli – continua la nota- che non è mai stato a Cosenza ed ha approfittato della prima occasione utile per visitarla, insieme a Morra, incontrerà i cittadini per ascoltarne le istanze, da troppo tempo ignorate. Beni culturali, centro storico, idee ed innovazione, saranno le parole chiave durante l’incontro aperto ai cittadini». L’incontro con i cittadini è programmato nela sala dell’Accademia Cosentina, per le ore 13. Inizialmente il programma prevedeva anche un incontro istituzionale con il sindaco Mario Occhiuto a Palazzo dei Bruzi, poi annullato.