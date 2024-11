«Il progetto Terzo polo, Italia Viva e Azione insieme, nasce per offrire ai cittadini un’alternativa al centrodestra a trazione sovranista. Siamo, però, alternativi anche a un centrosinistra che ormai insegue la sinistra radicale e le proposte del Movimento Cinque Stelle, di cui pare copia sbiadita». Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ospite della puntata di Link Speciale elezioni condotta da Paola Bottero e Alessandro Russo andata in onda questa sera, martedì 13 settembre.

Boschi, nei giorni scorsi, è stata a lungo in Calabria per la campagna elettorale, da Reggio a Catanzaro, da Crotone a Vibo Valentia. «Questo meglio di altri territori - ha spiegato - sa quanto votare i politici bravi a farsi i selfie abbia poi un prezzo elevato. Ho girato per la regione, ho incontrato i cittadini. Le persone ti dicono di non riuscire a pagare le bollette: è per questo che noi abbiamo bisogno di persone che sappiano dove mettere le mani al Governo».

L’ex sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato l’importanza di dotare la Regione delle migliori infrastrutture possibili per il trasporto: «Il Ponte sullo Stretto è una proposta che abbiamo sempre portato avanti. Il Paese deve correre alla stessa velocità: per questo pensiamo che l’AV in Calabria sia un pezzo importante del nostro programma».

Un netto no, infine, da parte di Maria Elena Boschi, all’illegalità: «Chi ci sceglie, sa che siamo altro. Non chiediamo voti ambigui, non chiediamo i voti a quelle zone grigie che possono esserci: i voti della 'Ndrangheta, noi, non li vogliamo». La puntata sarà anche disponibile su LaC Play.