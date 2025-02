Il segretario regionale di Fi chiede la convocazione di un tavolo per discutere dello scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale del capoluogo. La premessa sono le dimissioni di massa dei consiglieri di opposizione, non tutti finora d’accordo

Ha decisamente raggiunto il livello di guardia lo scontro scoppiato in questi giorni all’interno del centrodestra catanzarese, tanto da indurre infine il segretario regionale di Forza Italia ad intervenire nel tentativo di gettare acqua sul fuoco. A dare la stura alle polemiche una intervista rilasciata a LaC News24 dal consigliere regionale azzurro nonché consigliere comunale a Catanzaro Antonello Talerico, nella quale pubblicamente si accusa il gruppo della Lega di aver stretto un patto di non belligeranza con il sindaco Nicola Fiorita per ritardare il ritorno alle urne.

Ma l'avvocato catanzarese è andato anche oltre. Nel duro j’accuse ha puntato il dito contro l’opposizione di Palazzo De Nobili, rea a suo dire di essere ostaggio di consiglieri comunali indisponibili a dimettersi per una mera questione economica. Dopo giornate di passione e di ripetuti botta e risposta tra Forza Italia e Lega, che si è dichiarata disponibile allo scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale a patto di convocare un tavolo del centrodestra, arriva l’intervento del deputato forzista Francesco Cannizzaro che prova a riportare la calma.

«Le forze politiche catanzaresi attraversano in queste ore una fase di confronto e dibattito molto importante, perché riguarda il futuro della città capoluogo» premette il segretario di Fi in Calabria.

«Ciò che non è, però, minimamente in discussione è l’unità dei partiti del centrodestra e la piena sintonia con gli alleati, colleghi e amici segretari regionali di Fratelli d’Italia e Lega, Wanda Ferro e Filippo Mancuso».

«Forza Italia - prosegue - è pronta al dialogo, esattamente come gli altri alleati. Il centrodestra dimostra capacità di saper governare ovunque si cimenti, guidando con successo sia la Regione Calabria, con l’esecutivo regionale targato Roberto Occhiuto, sia il Governo nazionale targato Giorgia Meloni. È evidente anche che, laddove il centrodestra è opposizione, si manifesta tutta l’incapacità della sinistra di amministrare e di interpretare i bisogni dei cittadini.

Esattamente come avviene per il Comune di Catanzaro, dove la Giunta Fiorita si sta distinguendo negativamente. È nostra intenzione, quindi - chiedere ufficialmente a tutti gli alleati l’istituzione di un tavolo di coalizione che consenta un confronto con tutti i soggetti politici che vogliono essere alternativi al malgoverno della sinistra. Un tavolo - conclude - che possa, con unità d’intenti, lavorare alla costruzione di progetti futuri per il capoluogo».