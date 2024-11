«Abbiamo letto con molta attenzione la dichiarazione di Amalia Bruni con cui ha affermato che sosterrà da indipendente la candidatura di Stefano Bonaccini. Intanto ci preme spiegare alla leader del gruppo misto che quando si partecipa alle primarie del Pd si ci dichiara elettore o elettrice del partito democratico e non si partecipa dichiarandosi politicamente indipendente». È quanto si legge in una nota diffusa dal coordinamento regionale Elly Schlein in Calabria che risponde alle dichiarazioni del consigliere regionale Amailia Bruni che ha annuciato che voterà Stefano Bonaccini alle prossime primarie del Pd.

«In secondo luogo prendiamo atto che con il sostegno della Bruni si completa in Calabria lo schieramento di tutti i consiglieri regionali a favore di Bonaccini segno evidente che se si vuole cambiare davvero, anche facendo emergere una nuova classe dirigente fatta di giovani donne e amministratori locali, non si può non votare per Elly Schlein alle primarie di domenica prossima. Infine auspichiamo che questa ritrovata unita dei consiglieri regionali possa continuare anche oltre il congresso del Pd e possa soprattutto iniziare nell'opposizione al governo regionale di centrodestra visto che finora si è proceduto in ordine sparso ed inefficace».

«Insomma è facile essere uniti al congresso contro una ragazza di 35 anni brava ed intelligente, il difficile è esserlo nel fare opposizione ai propri avversari politici, soprattutto quando governano», conclude la nota.