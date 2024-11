Lo afferma in una nota Giuseppe Mazzuca, ex consigliere comunale

“Quando noi abbiamo denunciato quello che sta accadendo in questi giorni abbiamo subito di tutto: intimidazioni personali, incendi delle sedi e minacce”. Lo afferma in una nota Giuseppe Mazzuca, ex consigliere comunale. “Oggi che quello che doveva accadere è accaduto – aggiunge – e sono di nuovo tutti moralisti e pronti a saltare sul carro del vincitore. Per fortuna c’è la storia personale e politica che parla per ognuno di noi ed i cittadini hanno memoria sufficiente per ricordarsi chi ha pagato caro le battaglie svolte in solitudine in difesa dei diritti e della legalità.

Di questo parleremo lunedì 23 maggio alle ore 15 nel corso di una conferenza stampa all’hotel Royal con Sergio Nucci ed Enzo Paolini”.