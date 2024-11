«Dopo le parole gravi e indegne di Nino Spirlì pronunciate a Catania, la sua permanenza nella Giunta regionale nel ruolo di assessore e vicepresidente lede fortemente la reputazione delle Istituzioni della Calabria, danneggia gravemente i cittadini calabresi e offende l'immagine pubblica della nostra regione nel Paese e nel Mondo».



«È quanto sostiene, in una dichiarazione, il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato, che invita il presidente della giunta regionale a intervenire e a prendere le dovute decisioni. «Il presidente Jole Santelli - afferma Sposato - intervenga presto per prendere le distanze dalle parole pronunciate a Catania da Nino Spirlì e per rimuovere quella che oramai è una palese incompatibilità a svolgere il proprio ruolo istituzionale con il decoro necessario ed ai sensi dell'articolo 54 della nostra Costituzione».

LEGGI ANCHE:

Santelli conferma Spirlì: «È un artista…». “Negri e froci” non turbano la presidente

«Dirò negro finché campo», è bufera su Nino Spirlì: le reazioni

Su Spirlì silenzio colpevole di Ferro e Santelli. Luxuria: «È il gay-lacchè di Salvini»

Delle parole di Spirlì sono piene le fogne del web: non pretenda di rappresentare i calabresi