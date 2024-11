Le dure parole del consigliere regionale Nicolò: «Regione marginale negli interventi e nella programmazione di sviluppo nazionale»

"Il recente Decreto assunto dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) e' un altro segnale tangibile del governo nazionale e del partito democratico che non riescono a fare sintesi rispetto alle questione strategiche e ai bisogni primari del Mezzogiorno e della Calabria". E' quanto afferma il Capogruppo di Forza Italia alla Regione Alessandro Nicolo' secondo il quale "il documento ufficiale del Cipe del 7 agosto esclude la Calabria dall'Alta Velocita' e da significativi interventi infrastrutturali ferroviari, benche' la stessa risulti bisognosa di essere inserita in un serio progetto di sviluppo. Vorremmo essere smentiti ma l'unico intervento finanziato per la Calabria sarebbe quello riguardante l'ammodernamento di una tratta della SS 106 jonica mentre nessun'altra azione e' prevista per realizzare un sistema dei trasporti efficace ed efficiente anche ai fini di uno sviluppo in chiave turistica".

Calabria “fuori dalle politiche d’investimento”

"Peraltro, anche il Decreto Cipe appalesa le beghe interne al partito democratico, impegnato a districarsi nei contrasti correntizi e distratto dalle vere necessita' del Paese e della Calabria, vera 'cenerentola' che rimane tagliata fuori dalle politiche d'investimento infrastrutturale sul cui terreno si gioca la partita dello sviluppo". "L'intervento per la SS 106 lascia l'amaro in bocca - sottolinea Nicolo' - solo un granello di sabbia rispetto ai bisogni essenziali di mobilita' dei calabresi, permanentemente disattesi. Cosa ha da dire in merito il presidente Oliverio? E quali azioni ha messo in campo per impedire che si consumasse l'ennesima beffa ai danni della nostra regione?".

Calabria "marginale nella programmazione di sviluppo"

"La Calabria, sempre marginale negli interventi e nella programmazione di sviluppo nazionale - stigmatizza ancora l'esponente di Fi - risulta destinataria esclusivamente da misure-tampone che lasciano strutturalmente invariate le condizioni di debolezza e fragilita'. Dal prospetto salta subito all'occhio anche la disparita' che subisce la Citta' Metropolitana di Reggio Calabria rispetto ad altre realta' che hanno lo stesso status, vedi i 162 milioni di euro destinati a interventi per infrastrutture, ambiente ed edilizia sociale deliberati per la Citta' Metropolitana di Bologna".

"Da un Governo che emana provvedimenti per lo sblocco dei fondi per strade e ferrovie, ci saremmo attesi un'attenzione adeguata verso il nostro territorio, anche alla luce di alcune affermazioni di vari esponenti nazionali del partito democratico per i quali la Calabria e' 'figlia prediletta', ma solo a parole e in campagna elettorale. Nei fatti, invece - conclude Alessandro Nicolo' - risulta sempre puntualmente ripudiata". (AGI)