Il consigliere regionale del Pd, Giueseppe Aieta, nel pomeriggio ha denunciato la pubblicazione, da parte di Calabria Verde, di una manifestazione di interesse per una short list di professionisti. È rivolta ad esperti in materie fiscali contabili a cui affidare incarichi di consulenza. «Proprio con un tempismo quanto meno sospetto, a 15 giorni dal voto per l'elezione del consiglio regionale» commenta ironicamente l’ex sindaco di Cetraro.

L’esponente Democrat rincara poi la dose e chiama in causa il favorito alla carica di Governatore. «Si è deciso di partecipare attivamente alla campagna elettorale con le solite pratiche che sanno molto di clientelismo da Prima Repubblica - aggiunge -. Riteniamo che il fatto sia estremamente grave ed intendiamo denunciarlo chiedendo al maggiore beneficiario di tale misura, Roberto Occhiuto, di dirci pubblicamente cosa ne pensa».

Calabria verde, Roberto Occhiuto prende le distanze

In serata non si è fatta attendere la risposta del candidato del centrodestra. Nel corso degli Stati generali per l’agricoltura calabrese tenutisi al Rendano di Cosenza, manifestazione organizzata da Forza Italia, Roberto Occhiuto ha preso le distanze pubblicamente. «So che in sala ci sono i funzionari dell’assessorato - ha detto dal palco -. Fate sapere al direttore di Calabria Verde che si può ricoprire tale carica con l’uso del buon senso o senza. La pubblicazione del bando rientra nel secondo caso, pertanto ritengo sia il caso di revocarlo immediatamente». Alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario all’Agricoltura Francesco Battistoni e dell’assessore Gianluca Gallo, ha aggiunto laconicamente per rimarcare il concetto: «Non voglio andare sulla bocca della sinistra per queste cose».