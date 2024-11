Il ministro ci riprova. Dopo l'incontro fissato a maggio e poi rinviato, venerdì 16 giugno Roberto Calderoli parlerà di Autonomia differenziata all'Hotel 501 di Vibo Valentia alle ore 15:30. Lo rende noto con un comunicato stampa Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.

Nella nota Saccomanno parla di «confronto e di anticipazioni che confermeranno la validità e l’opportunità di crescita per un Sud che finora non è riuscito a valorizzare realmente le proprie risorse e concretizzare le tante aspettative. Vi attendiamo tutti a Vibo Valentia, ringraziando per la disponibilità e la presenza».

Calderoli, che si è trovato a più riprese a difendere il suo ddl aveva detto meno di un mese fa: «Il mio obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze che già ci sono, e non solo tra nord e sud ma anche tra città e periferie, grandi agglomerati e zone montane, isole grandi e minori. L'Italia è già divisa e le difformità sono evidenti - ha spiegato Calderoli - ora è giunto il momento di ridurre queste sperequazioni e permettere a tutti di valorizzare le proprie differenti potenzialità nel solco del principio di sussidiarietà».