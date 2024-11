«No comment». Così il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano le sue determinazioni dopo che il suo partito, il Pd, ha scelto di sostenere la candidatura dell'imprenditore Pippo Callipo. Per domani, a Lamezia Terme, è in programma l'apertura del comitato "Oliverio presidente". Il governatore ha poi aggiunto: «Ho messo in campo una disponibilità, non ho mai detto 'Oliverio o la morte'». In merito alla tornata elettorale ha precisato: «Mi auguro – ha proseguito Oliverio - che si possa costruire la massima unità possibile nel centrosinistra: non manca la mia disponibilità in questa direzione. Sono in campo e spero che possa realizzarsi questa unità perché, nel solco del lavoro fatto in questi 5 anni, la Calabria – ha concluso il presidente - possa realizzare traguardi di crescita e sviluppo».