Tra qualche giorno la funivia di Camigliatello sarà riaperta al pubblico. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Mobilità sostenibile, Gianluca Gallo sui social, spiegando che all’entrata in esercizio ci sarà una fase propedeutica come prescritto dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

«Buone nuove: l’impianto a fune di Camigliatello Silano – scrive Gallo – ha ottenuto il nulla osta tecnico (definitivo) per l’apertura al pubblico. L’autorizzazione è stata rilasciata a seguito delle verifiche e prove funzionali effettuate dal personale tecnico di Ansfisa il 19 e 20 dicembre scorsi, come previsto dalla normativa. Adesso l’impianto, affidato alla gestione di Arsac, dovrà completare un periodo di pre-esercizio di tre giorni senza passeggeri, in conformità con le prescrizioni di Ansfisa. Al termine di questa fase, verrà comunicata la data ufficiale di apertura».

Ottime notizie, dunque, anche per gli amanti della neve e degli sport invernali.