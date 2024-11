«Grillo ha letteralmente esagerato con un approccio incosciente e spregiudicato che non dovrebbe in nessun caso appartenere a chi si approccia ad argomenti così importanti e che riguardano soprattutto i giovani . Legalizzare la cannabis non è qualcosa su cui ironizzare o un argomento da banalizzare. La cannabis non ha mai ucciso nessuno secondo Grillo ma evidentemente non ha la minima idea della percentuale di incidenti causati da stupefacenti tra cui la cannabis». Il senatore forzista Marco Siclari - intervenuto in nota - da medico prima e da rappresentante delle istituzioni poi, ha mal digerito le esternazioni del comico.



«Prima di inneggiare alla legalizzazione senza motivazioni che possano realmente supportare la sua tesi, dia uno sguardo alle conseguenze provocate dall’uso della cannabis, guardi ai ragazzi che ne fanno uso e ci dica se davvero non crea conseguenze negative. Vite appese a un filo, altre spezzate e molte ancora schiave di una sostanza che, anche se in modo inferiore, altera la percezione della realtà e crea dipendenza» ha dichiarato il senatore azzurro.