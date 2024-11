Nuovo coordinatore per Forza Italia in Calabria, con il partito azzurro che ha annunciato la nomina del deputato reggino Francesco Cannizzaro. Un incarico che arriva dopo che Giuseppe Mangialavori aveva annunciato la scelta di lasciare la guida regionale, motivandola con l’impegno gravoso per il ruolo di presidenza della Commissione Bilancio a Montecitorio.

Una nomina che sta raccogliendo attestati importanti da rappresentanti istituzionali e dirigenti del partito, partendo dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto. «Congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato dal nostro segretario Antonio Tajani nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Con Francesco abbiamo condiviso negli ultimi anni tante battaglie, tanti successi e traguardi, a livello locale e nazionale: tra di noi si è consolidato un solido rapporto di amicizia e stima. Cannizzaro continuerà il positivo lavoro portato avanti da Giuseppe Mangialavori, coinvolgendo tutte le energie del nostro partito sul territorio per avere una Forza Italia sempre più forte e protagonista in Calabria e nel Paese. Auguri e buon lavoro».

Tajani: «Buon lavoro Cannizzaro, partito in Calabria continuerà a crescere»

«Buon lavoro, Francesco! Sono sicuro che farai molto bene. Grazie al tuo impegno Forza Italia in Calabria continuerà a crescere nei consensi». Lo scrive su Twitter il Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani

Mario Occhiuto: «Cannizzaro è una figura di indubbie qualità»

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, neo coordinatore di Forza Italia in Calabria. Ringrazio il segretario nazionale Antonio Tajani per una nomina che conferma la grande attenzione del partito verso la nostra regione». Lo dichiara il senatore calabrese di Forza Italia Mario Occhiuto. «Cannizzaro, al quale mi legano da anni amicizia e stima, è una figura di indubbie capacità. Profondamente legato al nostro territorio, pieno di energia e di voglia di fare, darà certamente impulso al nostro partito e sarà un valore aggiunto per la Calabria. Lavorerò con lui, fin da subito, per rendere Forza Italia sempre più radicata e attrattiva», conclude.

Comito: «Cannizzaro l'uomo giusto per perseguire obiettivi sempre più ambiziosi»

«Francesco Cannizzaro è la figura giusta per continuare a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi che confermino il ruolo di guida di Forza Italia in Calabria. A lui giungano i più sentiti auguri di buon lavoro da parte di tutto il gruppo consiliare». Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nonché coordinatore provinciale di Vibo Valentia, Michele Comito, dopo la nomina da parte del segretario nazionale Antonio Tajani che ha scelto il parlamentare reggino Francesco Cannizzaro quale successore di Giuseppe Mangialavori alla guida del partito in Calabria. «La passione, le doti politiche e la propensione al dialogo di Francesco saranno gli ingredienti che consentiranno al nostro partito di consolidarsi quale riferimento di tutta l’area moderata calabrese, cogliendo le richieste della società ed affiancando la Regione nel percorso di crescita della Calabria. Un lavoro che Francesco Cannizzaro - conclude Comito - saprà svolgere al meglio, prendendo in mano un partito già lanciato verso obiettivi importanti grazie allo straordinario lavoro condotto sin qui da Giuseppe Mangialavori, con la cui guida Forza Italia ha ottenuto grandi risultati che sono oggi la base su cui fondare una crescita sempre più importante».

Gallo: «Persona di equilibrio e grandi doti politiche»

«Per le sue doti umane e politiche, è la persona giusta per guidare con successo il partito nelle sfide che lo attendono». Lo dice il coordinatore provinciale di FI Cosenza, nonché assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, commentando la fresca nomina a coordinatore regionale del deputato Francesco Cannizzaro. «Il segretario nazionale Tajani – dice Gallo – ha scelto bene, avvalendosi di una persona che ha dimostrato di possedere virtù preziose, quali la competenza e l’equilibrio per i quali si è peraltro già distinto sia in Parlamento, sia come responsabile nazionale di FI per il Sud». Prosegue Gallo: «Senza dubbio, Cannizzaro saprà essere sicura guida per FI in Calabria proiettandola con determinazione anche sugli scenari nazionali, nell’ambito dei quali la Calabria, per gli ottimi risultati di governo ottenuti sul piano delle riforme dal Presidente Occhiuto, sta conquistando spazi e attenzioni sempre più importanti». Conclude il coordinatore provinciale di FI Cosenza: «Nel rivolgere auguri di buon lavoro a Cannizzaro, ritengo doveroso salutare anche il coordinatore uscente, il parlamentare Giuseppe Mangialavori: a lui va un sincero ringraziamento per l’impegno profuso ed i risultati ottenuti».

Gli auguri del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso

«Un sincero augurio di buon lavoro all' on. Francesco Cannizzaro, neo coordinatore regionale di Forza Italia. Non dubito che saprà mettere a valore l' importante esperienza, politica e istituzionale, maturata nelle Istituzioni regionali e in Parlamento, per contribuire, assieme alle altre forze politiche, a potenziare lo slancio verso il cambiamento della Calabria e ad assicurarle realistiche prospettive di sviluppo sostenibile». È quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

Tripodi: «Merito, coerenza politica e radicamento territoriale»

«Vive congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato da Antonio Tajani, nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Una nomina che mette al centro il merito, la coerenza politica e il radicamento territoriale. Oltre agli eccezionali risultati ottenuti in questi anni dal partito reggino che sotto la sua guida, ha reso Reggio Calabria la provincia più azzurra d'Italia e Forza Italia approdo sicuro per centinaia di sindaci, amministratori». Lo dichiara Maria Tripodi, sottosegretaria agli Esteri. «Sono certa - prosegue - che Francesco, applicherà la stessa determinazione e la stessa passione anche su scala regionale, dove potenzieremo insieme al presidente Occhiuto un movimento che ogni giorno si dimostra sempre di più il centro di gravità della politica nazionale. A Francesco vanno i più affettuosi auguri di buon lavoro».

Benigni: «Congratulazioni a Cannizzaro, guiderà partito in Calabria con impegno e dedizione»

«Congratulazioni a Francesco Cannizzaro, nominato oggi nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Sono certo che farà un ottimo lavoro, guidando il partito sul territorio verso le prossime sfide con la dedizione e l’entusiasmo che ha sempre dimostrato. La sua nomina è un prestigioso riconoscimento per le sue capacità e l’impegno politico portato avanti in tanti anni nella sua regione e all’interno delle istituzioni. Gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro». Così in una nota Stefano Benigni, deputato e Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani.

Ferrante: «Congratulazioni a Cannizzaro per la nomina a coordinatore regionale della Calabria»

«Congratulazioni all’amico e collega Francesco Cannizzaro per la nomina a coordinatore regionale della Calabria. Nella sua intensa esperienza politica, come consigliere comunale, provinciale, regionale ed infine oggi come parlamentare ha sempre interpretato la sua funzione come servizio costante e produttivo in favore della sua terra e del Mezzogiorno tutto. Le sfide politiche ed elettorali che ci attendono sono numerose, ma - conoscendolo - so che grinta, passione, radicamento non gli mancheranno. Buon lavoro, caro Francesco». È quanto dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante.

Antoniozzi (FdI): «Auguri a Cannizzaro, saprà fare un ottimo lavoro»

«Rivolgo gli auguri all'amico e collega Francesco Cannizzaro, nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Sono certo che saprà fare un ottimo lavoro, rafforzando l'alleanza di centrodestra alla Regione. Forza Italia è un partito importante per la nostra alleanza, poiché rappresenta in Italia il Ppe. Con Wanda Ferro, nostra coordinatrice regionale, sapranno certamente mettere in campo tutte le azioni utili a rafforzare l'alleanza. Le elezioni europee, ovviamente, essendo proporzionali, si basano su una ricerca legittima di ogni singolo partito a conquistare voti per sé». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

Gasparri: «Una nomina che garantisce il radicamento»

«Auguri a Francesco Cannizzaro, nuovo coordinatore regionale della Calabria. Quella di Tajani è stata un'ottima scelta perché Cannizzaro garantisce radicamento, competenze, dinamismo. In questa fase di rilancio di Forza Italia è assolutamente necessario avvalersi di doti e di capacità come quelle che l'onorevole Cannizzaro da tempo esprime». Lo dichiara in una nota il Capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Maurizio Gasparri. «Un ringraziamento all'onorevole Mangialavori che da presidente dalla Commissione Bilancio ha ritenuto di concentrare il suo impegno su una funzione essenziale per consentire al Parlamento, ma anche al centrodestra e a Forza Italia di fare le scelte migliori per il benessere degli italiani. Buon lavoro. Resto a disposizione di Cannizzaro per l'attività e la presenza in una Regione alla quale sono legato e di cui conosco le grandi potenzialità che anche nel Parlamento dovremo sostenere con maggiore decisione», conclude.