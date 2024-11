VIDEO | Dal senatore forzista arriva l'investitura per il sindaco di Cosenza in vista della corsa alla presidenza della Regione

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Il vecchio adagio vale anche in politica. Così, mentre Oliverio deve fare i conti con i magistrati, il Pd con le lacerazioni interne ed i Cinquestelle con la perdita dei consensi e le incertezze sulle candidature, il centrodestra ha già le idee chiare sulle regionali del prossimo anno.

Endorsement per il sindaco di Cosenza

Da Francesco Cannizzaro arriva l’investitura per Mario Occhiuto. Per il senatore forzista, tocca al sindaco di Cosenza correre per la presidenza. L’istantanea, rubato o meno poco importa, rilanciata sui social al fianco di Berlusconi, è un segnale preciso ai compagni di cordata. Soprattutto ridimensiona le ambizioni nutrite da Piero Aiello che, se vorrà, potrà accodarsi magari cercando di spuntare un ruolo di prestigio, come la presidenza del Consiglio, in caso di partecipazione al successo.

Il vantaggio di partire prima degli avversari

La partenza anticipata della campagna elettorale potrebbe garantire al centrodestra un discreto margine di vantaggio sugli avversari, ed attrarre nella coalizione altre forze politiche che non hanno ancora deciso da quale parte stare.