Volano gli stracci in Forza Italia. All’attacco il consigliere Mimmo Tallini, che accusa i colleghi di aver cercato di escluderlo dal gruppo di Forza Italia, di cui fa parte da ieri insieme al collega Orsomarso.

Secondo quanto dichiarato da Mimmo Tallini, il capogruppo Nicolò, Morrone e Salerno, avrebbero provato ad escluderlo dal gruppo di FI in Consiglio regionale.



“Eravamo stati facili profeti al punto che il sospetto è diventato realtà – ha dichiarato Tallini – mentre l’ufficio di presidenza, come abbiamo già avuto modo di dire, ha riconosciuto il nostro diritto, il capogruppo di Forza Italia Nicolò e i consiglieri Morrone e Salerno hanno tentato di impedire, con ogni mezzo, ed in modo subdolo, la nostra adesione a Forza Italia”.

“Siamo venuti in possesso di una lettera inviata al segretario generale di Palazzo Campanella, nella quale i tre consiglieri comunicano che il loro orientamento era quello di lasciarci, al momento, fuori dal gruppo. Tentativo ovviamente andato a vuoto. Resta l’amarezza e l’assurdità di un comportamento del quale i tre consiglieri dovranno dare conto al partito, motivando la loro posizione”.