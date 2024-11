All’ordine del giorno il passaggio di competenze tra gli enti intermedi e la Regione

I rapporti tra le Province e la Regione Calabria, con particolare riferimento alle funzioni residuali per le quali le Province calabresi hanno già anticipato ingenti risorse - come ad esempio quelle relative alla gestione dei centri per l’impiego, delle strutture culturali, sportive e dei parchi - e il contenuto del Decreto Mezzogiorno sono gli argomenti all’ordine del giorno della riunione dell’Upi Calabria che il presidente Enzo Bruno, ha convocato per giovedì 10 agosto alle 11 nella sede della Provincia di Cosenza, guidata dal presidente Franco Iacucci.

Dopo la riunione nella sede del Comune di Cirò Marina ospiti del sindaco e presidente della Provincia di Crotone, Nicodemo Parrilla, il presidente Bruno prosegue nella convocazione di riunioni itineranti con l’intento di un maggiore coinvolgimento territoriale. La riunione di giovedì sarà occasione utile anche per fare il punto sul lavoro nazionale svolto dai presidenti delle Province di Catanzaro e Cosenza, Bruno e Iacucci, che sono componenti del tavolo di lavoro istituito all’Upi per la definizione della modifica della legge di riforma Delrio e della piattaforma istituzionale Upi.

l.c.