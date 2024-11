Dopo che 165 componenti del Pd su 300 avevano chiesto la convocazione dell'Assemblea regionale sui temi della sanità arriva l’annuncio ufficiale del Presidente Peppino Vallone



“Mi corre l’obbligo – scrive Peppino Vallone, Presidente dell’Assemblea Regionale Pd – di precisare che il sottoscritto, in accordo col Segretario E. Magorno e sulla base di una comune valutazione, ha proceduto alla convocazione dell’Assemblea Regionale per il 28 novembre p.v. con all’O.d.G. “l’emergenza sanità in Calabria”.

Il PD della Calabria, per le funzioni del Presidente Oliverio, oltre quella di Renzi e di centinaia di Enti Locali calabresi, ha il dovere di discutere, confrontarsi e proporre soluzioni all’altezza della sfida di governo.

Va in questa direzione il lavoro di programmazione che è stato avviato con l’istituzione della Consulta regionale sulla sanità finalizzato a far esprimere tutte le potenzialità propositive del PD, in una fase di confronto e di elaborazione che troverà un primo momento di riflessione, di studio e di approfondimento nelle due giornate,, programmate per il 14 e il 15 novembre sul tema della sanità, aperta alle tante istanze sociali, istituzionali e di competenza della Calabria.

Una iniziativa che rappresenta la dimostrazione più evidente di una volontà, di un programma politico che vuole affrontare e risolvere la drammatica crisi della nostra Regione.

Mentre si sta sviluppando questa attività mi corre l’obbligo, per la responsabilità di funzione, rivolgere un appello sentito al senso di responsabilità del gruppo dirigente a tutti i democratici, per evitare che uno stato di legittima emotività possa distrarre la nostra attenzione dall’obiettivo di lavorare uniti per riformare e cambiare le modalità e le priorità dell’azione di governo.

L’eredità ricevuta – conclude Vallone – a dalla giunta Scopelliti pesa ancora drammaticamente, la Calabria guarda a noi con speranza e questa fiducia non la dobbiamo deludere”.

