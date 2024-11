È quanto evidenzia il gruppo “Se ami la cambi” in riferimento alla rinuncia alle deleghe espressa dal consigliere comunale Nicola Petruzza e della presa di distanza del candidato Massimo Scrivano nei confronti della lista “Impegno popolare per Caraffa”

"Il gruppo "Se la ami la cambi" prende atto della rinuncia alle deleghe espressa dal consigliere comunale Nicola Petruzza e della presa di distanza del candidato Massimo Scrivano nei confronti della lista "Impegno popolare per Caraffa".



In poche settimane il gruppo di maggioranza in consiglio (vincente con il 42% dei consensi) subisce due negativi segnali in fatto di compattezza. Forse l'esito elettorale sarebbe andato diversamente se tali segnali si fossero manifestati pochi giorni prima”. È quanto riportato in una nota dal gruppo “Se ami la cambi”.



“Tale considerazione non vuole essere una critica, ma una semplice constatazione dei fatti.

Il progetto "Se la ami la cambi", durante la campagna elettorale, è stato accusato di essere una lista "marmellata". Nonostante ciò, ad oggi, non si sono registrati allontamenti da parte dei candidati della stessa lista rispetto al gruppo. "Se la ami la cambi" punta all'inclusione e non è stato interessato da fasi di sfaldamento, come avvenuto altrove.

Relativamente alla prima riunione di consiglio – conclude - il gruppo "Se la ami la cambi" apprezza i toni utilizzati dai componenti dall'intera assemblea e rinnova gli auguri di buon lavoro alla maggioranza, alle opposizioni consiliari e alla neoeletta giunta”.