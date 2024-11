Azzerata la Giunta a Cariati. Il sindaco Filomena Greco ha revocato le deleghe assessorili già assegnate ad Ines Scalioti, Sergio Salvati ed Antonio Arcuri. Per l’amministratrice è necessario «imprimere un riequilibrio ed un rafforzamento strategico degli indirizzi e delle azioni del nuovo esecutivo, che – annuncia – potrà essere rinnovato nella sua intera composizione o oggetto di una rimodulazione delle deleghe».

L’amministratrice in una nota spiega come sia necessario dare vita a una nuova visione «adeguata alle nuove sfide» a partire dalla «grande e straordinaria opportunità del Piano Nazionale Riprese e Ripartenza (Pnrr) che, nonostante attese diverse da parte delle regioni meridionali e per cui anche Cariati si è battuta in prima fila nella rete Revovery Sud, comunque vedrà i territori del Mezzogiorno al centro di una riprogrammazione in corso ed urgente di progetti, investimenti e soprattutto attuazioni».