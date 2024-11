Nel giro di pochi giorni il sindaco di Cariati Filomena Greco non ha rimescolato le delega ma ha sfiduciato i precedenti assessori nominandone di nuovi. Ed è già sott’accusa sia per il fatto che nel tempo l’amministratrice si sia prestata a una girandola di nomi sia per il dato secondo il quale si circondi di collaboratori “forestieri” e non del posto. È il movimento “Punto e a capo” ad attaccare la sindaca circa le scelte operate.

Il primo cittadino proprio ieri ha diffuso una nota con i nuovi nomi e le deleghe: Antonio Arcuri è il nuovo vicesindaco con delega al bilancio, tributi e rapporti con Osl (Organo straordinario di liquidazione); Fiorenzo Bevacqua è il nuovo assessore alle opere pubbliche, manutenzione e servizi comunali, salvaguardia dell’ambiente e Porto; Rosaria Bianco avrà invece la delega alle politiche sanitarie, alle politiche sociali e welfare. La Greco ha colto l’occasione per ringraziare tutti gli assessori uscenti per «l’impegno messo fino ad oggi a disposizione della macchina amministrativa».