"La reputazione calabrese del Partito Democratico e il presidente Oliverio escono completamente ridimensionati dalle manovre del presidente Renzi che - dichiara il senatore Antonio Caridi - ha preferito il Nuovo CentroDestra all'inaffidabilità di un partito, come quello del PD calabrese, ad un passo dall'implosione. Finalmente la Calabria ha ricevuto un piccolo segnale d'attenzione con la nomina del senatore Gentile e dell'onorevole Bianchi, rispettivamente sottosegretario allo Sviluppo economico e sottosegretario al Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del turismo. Considerata la totale assenza di politiche di sviluppo per la nostra regione, a cui, purtroppo, abbiamo assistito durante questa legislatura, la presenza dei due colleghi calabresi certamente dovrà garantire l'inserimento nell'agenda politica del Governo, delle problematiche meridionali". "Auguri pertanto ad entrambi per un proficuo lavoro, certo - conclude il vice coordinatore regionale di Forza Italia - che saranno in grado di dimostrare le proprie qualità all'interno di un Governo che finora ha mostrato tutti i propri limiti, soffermandosi su questioni marginali e propagandistiche".