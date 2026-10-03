Il provvedimento nato per contrastare l’aumento del costo del rifornimento sarà approvato lunedì in Consiglio regionale. Il governatore: «Non è stato facile, ma abbiamo trovato queste risorse per aiutare i lavoratori»

Il caro carburante torna al centro dell’agenda della Regione Calabria. Mentre il prezzo del gasolio continua a pesare su famiglie, lavoratori e imprese, la Giunta prepara un intervento da 15 milioni di euro per sostenere chi ogni giorno deve fare i conti con il costo del rifornimento. A confermare la misura è il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che annuncia l’approvazione del provvedimento nella seduta di lunedì del Consiglio regionale.

«Per le guerre il prezzo del gasolio è andato alle stelle, è un dramma, una tragedia per tutti quelli che utilizzano il trattore, il camion, l'auto per andare a lavorare – evidenzia Occhiuto –. Ed è un problema anche per tutte le famiglie, perché aumenta l'inflazione, aumenta il prezzo dei beni trasportati che finiscono sulle nostre tavole e nelle nostre case».

«Quindi – prosegue il governatore della Regione – è giusto che ciascuno faccia il massimo. Il Governo sta intervenendo con le compagnie petrolifere per abbassare il prezzo del gasolio e della benzina, ma è giusto che anche noi agiamo».

«In questa settimana – afferma - ne abbiamo parlato spesso con l'assessore Gallo, con l'assessore Calabrese, con il mio vicepresidente, col presidente del consiglio regionale. Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora col trattore, col camion, con l'auto. Non è stato facile – confessa – ma abbiamo trovato 15 milioni di euro. Il massimo che potevamo fare è stato fatto». «Lunedì in Consiglio approveremo tutto», ribadisce e conclude Occhiuto.