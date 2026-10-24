La delegata alle Politiche sociali e all’Associazionismo della Federazione provinciale di Catanzaro richiama l’attenzione sulle ricadute dei rincari su famiglie, lavoratori e imprese: «Servono interventi concreti per tutelare i redditi più bassi e contrastare le disuguaglianze»

«Le proteste che in questi giorni attraversano la Calabria, con i presidi di agricoltori e autotrasportatori e i disagi alla circolazione che hanno interessato anche la provincia di Catanzaro, riportano al centro una questione che non può essere considerata soltanto economica o legata a singole categorie produttive: il carovita è diventato un problema sociale che riguarda tutti». Così in una nota Marianna Sodaro, Delegata alle Politiche sociali e all'Associazionismo Sinistra Italiana – Federazione provinciale di Catanzaro.

«Dietro ogni presidio, dietro ogni richiesta di intervento, ci sono lavoratori e imprese che denunciano difficoltà sempre più pesanti nel sostenere i costi della propria attività. Il rincaro del carburante, insieme all'aumento delle spese di produzione e di gestione, mette sotto pressione chi lavora nei campi e chi garantisce il trasporto delle merci. Ma le conseguenze non si fermano alle aziende: arrivano nelle case, nei negozi e sulle tavole delle famiglie. Quando produrre costa di più e trasportare le merci diventa sempre meno sostenibile, il rischio è che una parte crescente di questi costi finisca per gravare sui consumatori. A pagare il prezzo più alto sono spesso coloro che hanno meno strumenti per affrontare gli aumenti. Pensionati, lavoratori con redditi bassi, famiglie numerose, persone sole e cittadini che già vivono in condizioni di fragilità economica.

È da questa prospettiva che occorre guardare alla mobilitazione in corso. Le difficoltà degli agricoltori e degli autotrasportatori non sono separate da quelle di chi ogni giorno deve fare i conti con la spesa alimentare, le bollette, il costo degli spostamenti e le altre necessità essenziali. Sono aspetti diversi di una stessa crisi del potere d'acquisto, che rischia di ampliare ulteriormente le disuguaglianze.

Come delegata alle Politiche sociali e all'Associazionismo della Federazione provinciale di Sinistra Italiana, ritengo necessario richiamare l'attenzione proprio su questa dimensione. Le politiche sociali non possono limitarsi a intervenire quando la difficoltà è ormai diventata emergenza. Devono anche saper riconoscere e affrontare le cause che impoveriscono le persone, riducono le opportunità e rendono sempre più difficile vivere dignitosamente del proprio lavoro.

Questo significa chiedere interventi concreti per contenere il peso dei rincari, sostenere le attività produttive realmente in difficoltà, tutelare i redditi più bassi e rafforzare gli strumenti di protezione sociale. Significa anche promuovere un confronto serio tra istituzioni, rappresentanze dei lavoratori, associazioni di categoria e realtà del territorio, affinché le risposte non siano episodiche, ma capaci di incidere sulle condizioni materiali di vita delle persone.La Calabria, già segnata da fragilità economiche e sociali, non può permettersi che il costo della crisi ricada ancora una volta sulle fasce più deboli. Per questo è fondamentale che le richieste di chi lavora e produce trovino ascolto e risposte, senza perdere di vista le conseguenze che ogni interruzione della viabilità e delle attività di distribuzione può determinare sulla collettività. Il diritto di manifestare e di rivendicare condizioni di lavoro sostenibili deve accompagnarsi alla ricerca di soluzioni che tutelino anche i cittadini, i servizi essenziali e le persone che subiscono maggiormente i disagi.

Non si tratta di contrapporre chi protesta a chi quei disagi li vive. Al contrario, occorre comprendere che lavoratori, produttori, trasportatori e consumatori sono legati da una stessa realtà economica e che nessuna risposta efficace può prescindere da questa interdipendenza.

Il carovita non è soltanto una questione di prezzi. È una questione di diritti, di uguaglianza e di dignità. Quando una famiglia è costretta a rinunciare a beni essenziali, quando un lavoratore non riesce più a sostenere le spese necessarie per svolgere la propria attività, quando un'impresa rischia di chiudere perché i costi superano i ricavi, siamo di fronte a un problema che riguarda l'intera comunità.

Da qui che deve partire l'impegno politico e sociale. Ascoltare le richieste, individuare le responsabilità, avanzare proposte e pretendere risposte verificabili. Una società è più giusta quando il lavoro garantisce autonomia, il reddito consente una vita dignitosa e nessuno è costretto a scegliere tra le necessità fondamentali.

Contrastare il carovita significa difendere le persone. E difendere le persone, soprattutto quelle più esposte alle difficoltà economiche, deve essere una priorità concreta delle istituzioni e della politica».