Il caso De Gaetano non accenna a sgonfiarsi. Dopo l’audizione di ieri della Lanzetta, che si è scontrata con la Bruno Bossio e Magorno, nuovo attacco dei grillini, che chiedono l’audizione in commissione antimafia dello stesso De Gaetano e di Oliverio.

Il deputato del Movimento 5 stelle Riccardo Nuti, componente della commissione antimafia, chiede l’audizione del presidente della regione Calabria Mario Oliverio e del suo assessore Nino De Gaetano. Richiesta giunta subito dopo l’audizione dell’ex ministro Maria Carmela Lanzetta, che ha rifiutato di entrare nella squadra di Oliverio dopo aver lasciato il governo Renzi.



“La commissione non può trincerarsi dietro le sentenze e gli atti giudiziari della magistratura – ha dichiarato Nuti – le tre informative su De Gaetano che ne chiedono l’arresto sono più che sufficienti per esprimere una valutazione politica, perché la Commissione Antimafia deve assumersi responsabilità precise al di là degli arresti o altri epiloghi giudiziari”. Intervento urgente secondo Nuti, perché “in qualità di assessore regionale ai Lavori pubblici, De Gaetano ha già dato il via ad alcuni cantieri, soprattutto a quello dell’ospedale nuovo della Piana di Gioia Tauro, i cui atti sono viziati da pesanti irregolarità e nei cui dintorni si trovano dei terreni della cosca Gallico, già oggetto di inchiesta della Dda di Milano. Pertanto - ha concluso Nuti - è opportuno ascoltare in Commissione Antimafia De Gaetano e Oliverio in qualità di presidente della Regione Calabria”. La decisione dell’Ufficio di presidenza della commissione sulla richiesta di Nuti arriverà all’inizio della prossima settimana.