La richiesta di informazioni dettagliate sulla latitanza dell'ex parlamentare di Forza Italia sarebbe stata inoltrata ad Alberto Manenti, presidente dell'Agenzia Informazioni e sicurezza esterna

ROMA - Maggiori informazioni sulla latitanza dell'ex parlamentare Amedeo Matacena. Sarebbe questo il contenuto della richiesta inoltrata da alcuni parlamentari della commissione antimafia al presidente dell'Agenzia informazioni e sicurezza internazionale (Aise). Ad Alberto Manenti, alcuni membri della commissione resieduta da Rosy Bindi avrebbero chiesto chiarimenti in merito soprattutto alle presunte pressioni esercitate dall'Italia sulle autorità degli Emirati Arabi Uniti, per favorire la permanenza dell'ex parlamentare condannato a 3 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Le "presunte pressioni" alle quali fa riferimento la commissione sono state oggetto di denuncia alla magistratura da parte del colonnello della Guardia di Finanza Paolo Costantini, capo del Centro servizi segreti italiani ad Abu Dhabi fino al 15 gennaio 2014. Il presidente Manenti dovrebbe fornire le informazioni richieste nella prossima audizione con i membri della commissione, prevista per fine settembre. Secondo quanto trapelato, nel corso della prima audizione sarebbero state fatte domande relative a un'altra latitanza illustre, quella di Marcello Dell'Utri. (lc)