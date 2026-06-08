La professoressa guiderà la città con una maggioranza composta da centrodestra, civiche, Azione e Noi Moderati
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Palazzo comunale Castrovillari
Anna De Gaio, professoressa, è il nuovo sindaco di Castrovillari. Ecco la composizione del Consiglio Comunale.
De Gaio sindaco
Maggioranza:
- Pierluigi Abenante, Davide Mirone, Rossella Maltese per Forza Italia
- Dario D’Atri e Giovanna D’Ingianna per la Castrovillari che Vuoi
- Alessandra Andriello e Giancarlo Lamensa per Fratelli d’Italia
- Onofrio Massarotti per Insieme per Castrovillari
- Francesco Dolce per Azione cittadina
- Federica Cama per Noi Moderati
Minoranza:
- Ernesto Bello e Vincenzo Covucci per il Partito Democratico
- Rosa Saraceni per Democratici per Castrovillari
- Luca Donadio e Melania Spinicci per Onda Civica
- Ferdinando Laghi per Solidarietà e partecipazione