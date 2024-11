La soddisfazione del coordinamento cittadino: «Inviteremo i candidati a raccogliere le indicazioni programmatiche territoriali della nostra zona da portare in discussione durante la campagna elettorale»

«Il coordinamento cittadino di Castrovillari nell’ambito della sua azione politica è impegnato a sostenere il candidato al collegio della Camera dei Deputati, l’avv. Andrea Gentile e la candidata al collegio del Senato della Repubblica, la dott.ssa Fulvia Caligiuri».

È quanto si legge in una nota: «La nostra sezione vive nella continuità di un lavoro territoriale svolto in tutto il comprensorio del Pollino e all'interno della società civile pertanto, siamo certi che i risultati e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

In particolare sull'Avv. Andrea Gentile che conosciamo sin da giovane possiamo tranquillamente affermare che per la sua alta professionalità e vocazione agli studi giuridici attraverso cui è riuscito a conquistare anche la docenza universitaria, possiamo certamente ritenere che potrà essere punto di riferimento significativo per tutto il Collegio. Esprimiamo allo stesso modo vivo apprezzamento per la candidatura della Dott.ssa Fulvia Caligiuri, capacissima imprenditrice di grande stima del nostro territorio e apprezzata presidente della Confagricoltura sezione di Cosenza.

Forza Italia di Castrovillari – conclude la nota - apre le porte dell'organizzazione ai nostri candidati, e nei prossimi giorni li inviterà al fine di raccogliere le indicazioni programmatiche territoriali della nostra zona da portare in discussione durante la campagna elettorale e successivamente all'interno della Camera e del Senato della Repubblica».