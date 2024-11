A guidare l’evento politico sarà Roberto Senise Coordinatore Cittadino del partito. La squadra forzista è composta da volti noti e da nuove leve, a partire da Andrea Gentile, seguito da Fulvia Caligiuri, Giuseppe Mangialavori, Antonino Daffinà, Roberto Occhiuto e Jole Santelli

Grande attesa per la presentazione dei candidati di Forza Italia che si terrà a Castrovillari, nel Cosentino, domenica 18 febbraio nella Sala Varcasia alle ore 18.00. A guidare l’evento politico sarà Roberto Senise Coordinatore Cittadino di Forza Italia che grazie al suo impegno, Forza Italia è diventata una realtà politica fortemente radicata in Città e nell’area del Pollino.



La squadra forzista è composta da volti noti e da nuove leve, a partire da Andrea Gentile, seguito da Fulvia Caligiuri, Giuseppe Mangialavori, Antonino Daffinà, Roberto Occhiuto e Jole Santelli.



«La presentazione dei candidati della futura deputazione calabrese a Castrovillari e nell’intera area del Pollino è la testimonianza che Forza Italia nel prossimo governo Berlusconi darà attenzione a questo vasto comprensorio mortificato negli anni da una politica che non ha saputo valorizzare le peculiarità del territorio». Afferma con grande convinzione Roberto Senise.



«E nell’ambito dello spirito maggioritario della legge, i due candidati al collegio uninominale Andrea Gentile alla Camera dei Deputati e Fulvia Caligiuri al Senato della Repubblica – continua il coordinatore Roberto Senise - sono certo che sosterranno i cittadini di questo comprensorio grazie al loro impegno e alla loro professionalità, fronteggiando tutte le criticità poste in essere ed ataviche che affliggono tutta la Regione. Dalla sanità, alla viabilità, dalla disoccupazione alle infrastrutture non per ultimo agricoltura ed il turismo.



Il Coordinamento Forza Italia di Castrovillari cui ho l’onore di rappresentare dichiara Roberto Senise, è impegnato in prima linea ad affermare con vigore i consensi che siamo certi di ottenere anche alla luce della qualità e della competenza dei candidati, nonché del lavoro proficuo che stiamo realizzando a Castrovillari e sul territorio per la buona politica e per il bene comune».