«Ci battiamo ogni giorno per tutelare i diritti delle persone, soprattutto di quelle più deboli e più fragili, spesso vittime di gravi sofferenze». Lo ricorda, in una nota, l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, che poi, con riferimento alla vicenda della famiglia calabrese Bonanata, già oggetto di un’inchiesta giornalistica del programma televisivo “Le Iene”, sottolinea: «Alle istituzioni pubbliche chiediamo un impegno maggiore. Molte volte, accelerare sulle verifiche e sugli interventi può essere addirittura determinante al fine di salvaguardare il benessere e anche il patrimonio delle persone più indifese, come nel caso in questione. Nello specifico, parliamo di due persone anziane che, per quanto ricostruito da “Le Iene”, sarebbero state convinte – spiega l’europarlamentare – a cedere ad altri la loro casa e a trasferirsi in una Rsa, mentre la loro unica figlia sarebbe finita, a insaputa degli stessi genitori, in una struttura sanitaria convenzionata».

«I due anziani, ritornati nella loro abitazione grazie all’interessamento del sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, che ringrazio per l’aiuto fornito a queste persone, sono poi morti in stato di abbandono. Oggi, la loro figlia, erede legittima, non potrebbe ritornare nell’immobile di famiglia, a quanto pare intestato a terzi e senza che gli anziani e la stessa ragazza ne avessero avuto precisa contezza. Confidiamo che, ciascuno per le proprie competenze, l’autorità giudiziaria e l’Ordine degli avvocati di Castrovillari facciano al più presto – conclude Tridico – luce e giustizia su questa storia inquietante».