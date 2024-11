VIDEO | Si attende da giorni il rimpasto. Pochi cambiamenti in vista, con l'ingresso di Gabriella Celestino nel ruolo di vicesindaco e assessore agli affari generali

Si attende da un momento all’altro la comunicazione della "nuova" giunta del comune di Catanzaro. Che tanto nuova non sarà considerato che, secondo i bene informati, ci saranno molte riconferme del precedente esecutivo ed il ritorno come vicesindaco di Gabriella Celestino alla quale andrebbe anche la delega agli Affari generali. L’assessorato all’urbanistica, invece, rimasto senza guida dopo le dimissioni di Modestina Migliaccio, potrebbe rimanere al sindaco. La Celestino, figura lontana da Forza Italia, sembrerebbe, se confermata, una mossa strategica del sindaco Abramo per avere al suo fianco una persona di fiducia.

E all’ex vicesindaco Ivan Cardamone, figura vicina al coordinatore di Forza Italia Mimmo Tallini, rimarrebbe l’assessorato alla cultura. Per il resto, dovrebbe rimanere tutto immutato.

I dissidi all’interno della maggioranza, che avevano portato il sindaco ad azzerare la squadra e avocare a sé tutte le deleghe degli assessori, sembrano essere superati, ma ancora tutto tace. La città, senza giunta e con un Consiglio da ricomporre dopo le dimissioni di 5 consiglieri, rimane nello stallo più totale. Molti cittadini sembrano non interessarsi alle beghe politiche, sperano solo che questa situazione si risolva al più presto per il bene della città.