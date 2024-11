Nelle prossime ore saranno ufficializzati i nomi di almeno altri due aspiranti sindaco in vista delle elezioni amministrative

Potrebbero aggiungersi nuovi nomi alla già lunga lista degli aspiranti sindaco. La campagna elettorale in vista del voto per il rinnovo di giunta e consiglio comunale entra questa settimana nel vivo a Catanzaro. Con ogni probabilità, infatti, nelle prossime ore verranno formalizzate le candidature di almeno altri due aspiranti sindaco.

Dopo il mandato assegnato dai dirigenti del Pd a Vincenzo Antonio Ciconte, il consenso popolare conseguito da Nicola Fiorita esponente del movimento civico Cambiavento, il sostegno espresso da Forza Italia alla ricandidatura del sindaco uscente Sergio Abramo, l’investitura popolare ottenuta da Bianca Laura Granato del Movimento Cinque Stelle e la fuga in avanti di Maurizio Mottola D’amato; manca all’appello solo il nome del candidato che rappresenterà il cosiddetto polo cattolico democratico riformista (Ncd, Udc, Psi).

Al termine della riunione in programma in questa settimana a cui prenderanno parte tutti i rappresentanti dei movimenti che sostengono la coalizione di centro dovrebbe essere formalizzata la candidatura dell’aspirante sindaco. E sebbene ancora non vi sia l’ufficialità il nome del dirigente regionale del settore Lavoro, Antonio De Marco, sembra aver fatto breccia nel cuore dei circa sette rappresentanti dei movimenti a supporto della coalizione.

Intanto, già nelle prossime ore potrebbe sciogliere le riserve Roberto Rizza. Il giovane consigliere comunale che si muove nelle fila del centrodestra e che di recente ha aderito al movimento ideato da Matteo Salvini, salvo essere schierato in aula rossa tra i banchi del gruppo misto, sta infatti valutando la possibilità di un impegno in prima persona nella campagna elettorale in corso. Da mesi lavora attorno al progetto denominato #Reset che ha suscitato l’adesione di molti giovani decisi a mettersi in gioco.

Luana Costa