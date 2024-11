L’aggregazione al momento è composta da Ncd, Udc, Psi, Idv oltre ad essere supportata da almeno altre quattro liste

Il dirigente regionale Antonio De Marco è stato indicato come candidato sindaco della coalizione di centro. L’ufficializzazione è arrivata stasera al termine dell’incontro in programma nella sede del Psi e che ha riunito attorno al tavolo tutti i rappresentanti dei partiti e dei movimenti che compongono l’aggregazione centrista. De Marco ha, quindi, accettato di ricoprire l’incarico di candidato sindaco nella campagna elettorale per il rinnovo della giunta e del consiglio comunale di Catanzaro.

La coalizione al momento è composta da Ncd, Udc, Psi, Idv oltre ad essere supportata da quattro liste: “Catanzaro 1594” e “Catanzaro in testa” coordinate rispettivamente dall’avvocato Antonello Talerico e da Antonio Borelli, “Ricostruiamo Catanzaro” rappresentata dal consigliere comunale, Rosario Mancuso e “Catanzaro Capoluogo” redatta dallo stesso Tonino De Marco.

