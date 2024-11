La scelta sarà poi rimessa alla volontà dei catanzaresi che potranno esprimere il proprio gradimento attraverso il meccanismo delle primarie

I nomi dei cinque candidati sindaco del Movimento 5 stelle si conosceranno già sabato al termine dell’ennesima graticola quando la lista dei potenziali consiglieri comunali sarà sottoposta ad una votazione interna. La pattuglia dei circa 25 consiglieri, che hanno presentato la propria candidatura per la conquista di uno scranno a Palazzo De Nobili sotto i vessilli del M5s, si sfoltirà e già attraverso una selezione interna si individueranno i cinque candidati sindaco da sottoporre al giudizio dei cittadini. L’indicazione sul candidato sarà, infatti, rimessa al volere dei catanzaresi attraverso il meccanismo delle primarie: chiunque potrà esprimere il proprio gradimento contribuendo a scegliere il candidato sindaco.

Intanto, già sabato scorso si è chiusa la prima graticola: circa 25 sono gli aspiranti consiglieri comunali ma sull’identità viene mantenuto il più stretto riserbo. Non si tratta, com’è ovvio, di nomi celebri o di politici navigati ma per la maggior parte di giovani, di professionisti e di commercianti. Tra i nomi che figurano nella lista dei consiglieri ma che potrebbero ambire alla poltrona più alta di Palazzo De Nobili vi è Luana Tassone, avvocato ma non impreparata alle competizioni elettorali avendo già collezionato qualche partecipazione a precedenti elezioni amministrative; Ania Podedwora e Mariano Mancuso, entrambi storici attivisti del movimento.

Luana Costa