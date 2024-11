Il documento contabile ha trovato il favore di 55 sindaci del comprensorio tra cui la città capoluogo di Regione e Lamezia

È stato accordato parere favorevole al varo del rendiconto e del bilancio di previsione 2017 della Provincia di Catanzaro. L'approvazione del documento contabile è stato infatti anticipato dal voto dell'assemblea dei sindaci del comprensorio che hanno accordato all'unanimità parere positivo. Tra i Comuni che hanno partecipato al voto vi erano quelli di Catanzaro e Lamezia Terme, con un notevole peso in fase di voto per via della densità della popolazione, rappresentati nell'assise dalla consigliera provinciale Aquila Villella e dal presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni.

Unanimità

Sono stati 55 i sindaci del comprensorio con una rappresentativitá di 320mila cittadini a accordare parere positivo al documento contabile. Come in una sorta di patto di non belligeranza hanno votato favorevolmente anche i Comuni di Catanzaro e Lamezia, retti da amministrazioni di centrodestra e che lo scorso anno avevano contributo a determinare un parere negativo. Marco Polimeni, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro eletto a Palazzo De Nobili a sostegno del sindaco Sergio Abramo e alla Provincia nella lista a sostegno di Enzo Bruno aveva già annunciato il voto favorevole "per lanciare all'esterno un messaggio di unità".

Ricorso al Tar

Il presidente della Provincia Enzo Bruno nel tirare le conclusioni ha dichiarato poi di aver proposto ricorso al Tar contro la Regione Calabria impugnando l'esclusione dell'evento culturale Settembre al Parco tra quelli ammessi a finanziamento.

Consiglio

Successivamente, si è svolto il Consiglio Provinciale durante il quale il rendiconto e il bilancio di previsione sono stati approvati con 8 voti favorevoli e un astenuto (Giacomo Muraca).

Luana Costa