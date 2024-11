Oggi sono stati composti i cinque organismi consiliari. Convocato per venerdì il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha fissato i prossimi lavori dell’assemblea degli eletti di Palazzo De Nobili. Il Consiglio si riunirà in prima convocazione venerdì 28 luglio alle ore 10. La seconda chiamata è prevista per lunedì 31 luglio, sempre alle ore 10. L’aula dovrà discutere cinque punti all’ordine del giorno: assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2017-2019 e presa d’atto della comunicazione delle variazioni in termini di cassa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 disposte con deliberazioni di giunta comunale. All’ordine del giorno anche due pratiche di carattere urbanistica.

Ufficializzati i capigruppo

La conferenza ha anche provveduto a ufficializzare i nominativi dei capigruppo dell’aula. Si tratta di Luigi Levato (Forza Italia), Ezio Praticò (Catanzaro da vivere), Andrea Amendola (Obiettivo comune), Giuseppe Pisano (Officine del sud), Filippo Mancuso (Federazione popolare per Catanzaro), Rosario Mancuso (Catanzaro con Sergio Abramo), Sergio Costanzo (Fare per Catanzaro), Rosario Lostumbo (Catanzaro in rete), Lorenzo Costa (Pd), Eugenio Riccio (Svolta democratica-Ciconte sindaco), Roberto Guerriero (Socialisti e democratici per Mottola Di Amato), Tommaso Brutto (Udc), Nicola Fiorita (candidato sindaco), Gianmichele Bosco (Cambiavento).

Composizione delle commissioni consiliari

Sono inoltre state composte le commissioni consiliari. La prima commissione urbanistica, patrimonio, polizia urbana, mobilità, traffico: Procopi, Levato, Merante, Talarico, Pisano, Angotti, Ursino, Costanzo M., Mirachi, Mancuso F., Brutto, Costa, Rotundo, Celia, Fiorita, Lostumbo. Seconda commissione, igiene ambientale, lavori pubblici: Levato, Mancuso R., Amendola, Angotti, Gallo, Pisano, Talarico, Mancuso F., Celi, Praticò, Costanzo S., Guerriero, Fiorita, Lostumbo, Riccio, Brutto. Terza commissione, risorse finanziarie, affari generali, personale, servizi demografici: Gironda, Triffiletti, Pisano, Mancuso R., Celi, Angotti, Praticò, Costanzo M., Merante, Battaglia, Rotundo, Costa, Costanzo S., Brutto, Notarangelo, Celia. Quarta commissione, politiche sociali, cultura, pubblica istruzione, sport: Amendola, Gallo, Mancuso R., Ursino, Battaglia, Gironda, Consolante, Procopi, Praticò, Costanzo M., Lostumbo, Guerriero, Bosco, Rotundo, Notarangelo, Riccio. Quinta commissione, turismo, politiche del mare, attività produttive: Amendola, Merante, Gallo, Procopi, Mirarchi, Mancuso F., Consolante, Triffiletti, Ursino, Talarico, Celia, Riccio, Costanzo S., Guerriero, Bosco, Costa. Domani, martedì 25 luglio, dalle ore 9 in poi, i componenti delle commissioni si riuniranno per eleggere il presidente e il vicepresidente di ciascun organismo.

