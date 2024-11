La seduta sarà chiamata ad approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, dopo la diffida prefettizia

Dopo l’ennesima diffida emessa dall’ufficio del prefetto di Catanzaro e tesa ad imprimere un’accelerazione verso la convocazione del Consiglio comunale obbligato per legge ad approvare entro il 30 aprile il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, l’ufficio di presidenza di Palazzo De Nobili ha fissato le date per lo svolgimento di una seduta dell’aula rossa. Il presidente, Ivan Cardamone, ha convocato, in seduta ordinaria di primo appello, per lunedì 29 maggio alle ore 10.30, il consiglio comunale. Nella lettera di convocazione è stata prevista anche la seconda chiamata fissata per mercoledì 31 maggio sempre alle ore 10.30. Otto gli argomenti posti all’attenzione dell’aula, tra i quali, l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016.

Completano l’ordine del giorno dei lavori: l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, alcune comunicazioni del presidente, l’esclusione dal piano delle alienazioni 2017/2019 dell’immobile comunale di via San Brunone di Colonia e quattro debiti fuori bilancio. Nessuna traccia, invece, della proposta di deliberazione predisposta dal settore Urbanistica del Comune per la ripianificazione dell’area bianca individuata quale strada primaria di collegamento rapido tra la statale 19 e la 280 in via Lombardi. Il passaggio in aula sarebbe dovuto servire per assegnare una nuova destinazione urbanistica alla zona. La proposta del settore competente era quella di mantenere il tracciato stradale.

Luana Costa