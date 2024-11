Tre i punti all'ordine del giorno della civica assise, tra cui la nomina dei componenti della commissione pari opportunità

È stato convocato per venerdì prossimo 2 febbraio alle ore 15,30 il consiglio comunale di Catanzaro. Tre gli argomenti posti all’ordine del giorno dei lavori: l'approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale D.L.148/2017; la modifica articoli 2,7,3 del regolamento comunale d’igiene approvato con delibera del consiglio comunale n° 63/2010 e la nomina componenti commissione pari opportunità.

l.c.