Il capoluogo di regione non possiede alla Camera e al Senato politici espressione del territorio. I segretari di circolo hanno chiesto ai segretari spazi di rappresentanza

Carissimo Segretario,

facciamo appello alla tua sensibilità politica per riferirti delle ansie e al contempo delle aspettative di cui sono portatori i democratici catanzaresi, in questo particolare momento, politico ed elettorale”. Inizia così la missiva scritta dal coordinamento dei segretari di circolo del Pd di Catanzaro e indirizzata al segretario provinciale Gianluca Cuda, al segretario regionale Ernesto Magorno e al segretario nazionale Matteo Renzi.

“Siamo perfettamente consci della delicatezza della fase politica attuale, che costituisce un passaggio cruciale per le sorti del Paese e del Partito, e siamo convinti dell’urgenza e della necessità di una nostra mobilitazione generale in vista delle ormai imminenti elezioni. Siamo già in campagna elettorale, del resto, e il nostro impegno è finalizzato a mobilitare quanti in questi anni hanno creduto e sostenuto il progetto del Pd, ritenendolo un insostituibile luogo di confronto politico e di apertura alla società civile. Ecco perché riteniamo un atteggiamento responsabile, in qualità dirigenti locali del Partito, rivolgerti una precisa istanza maturata a seguito della discussione fatta nel corso della riunione del coordinamento dei circoli della città.

Il preoccupante scenario, infatti, è che il capoluogo di regione della Calabria non conta oggi su una delegazione parlamentare uscente, cosa che ha fortemente influito nel lungo periodo di disagio vissuto dal partito catanzarese. Abbiamo ragionato anche sui nostri limiti che non sempre hanno consentito di valorizzare al meglio le novità che i Governi presieduti da Renzi e da Gentiloni hanno introdotto a favore del Mezzogiorno. E siamo determinati a rilanciare una forte battaglia".

Alla luce di tale premessa, la richiesta appare quindi persino scontata: è importante - anzi fondamentale - che Catanzaro trovi una giusta e adeguata rappresentanza nella composizione delle liste per Camera e Senato attraverso candidature autorevoli e qualificate, espressioni del territorio, che abbiano passione politica e capacità combattive in grado di ridare entusiasmo e soprattutto coraggio agli iscritti e agli elettori, costituendo un chiaro punto di riferimento istituzionale per la classe dirigente di tutta della città. Sicuri del fatto che saprai ascoltare la nostra voce, confidiamo nella tua capacità e saggezza politica”.

l.c.