L’ex sindaco Rosario Olivo e l’ex consigliere comunale Nicola Ventura non hanno rinnovato la tessera al Partito Democratico e sono in fase di avvicinamento al Psi

Sono approdati sulle sponde del Partito Socialista alcuni ex appartenenti al Pd, che di recente avevano annunciato la volontà di non rinnovare la tessera. Così l’ex sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo, e l’ex consigliere comunale in quota Pd, Nicola Ventura (in foto), hanno fatto ritorno alla casa madre partecipando a una riunione organizzativa tenuta nella sede del Psi in vista delle imminenti scadenze elettorali. I due ex piddini non hanno lesinato critiche al partito ritenuto ormai “inesistente” o “refrattario ad ogni forma di dialogo”.

Nel frattempo, è in fase di costruzione anche a Catanzaro un’aggregazione autonoma dal Partito Democratico, nata come proposta di governo forte e credibile ma alternativa al Pd. La lista Insieme, che comprende le diverse identità che non si sono riconosciute e non si riconoscono più nel Partito Democratico, comprende i Verdi, i Cattolici e di Romano Prodi e le aggregazioni civiche e riformiste.

Luana Costa