«Paradossalmente abbiamo molti finanziamenti in arrivo ma difficoltà a gestire: a Catanzaro, ad esempio, costruiremo due nuovi asili con i fondi del Pnrr ma rischiamo di non poterli tenere aperti». Quello di Nicola Fiorita è il percorso a ostacoli che ogni sindaco è costretto ad affrontare ogni giorno. Nella puntata odierna di Buongiorno in Calabria, il format di LaC Tv condotto da Massimo Clausi e Jennifer Stella, il primo cittadino del capoluogo ricorda le difficoltà degli amministratori locali costretti a fare i conti con i tagli del governo centrale.

Poi ci sono anche le difficoltà contingenti, dovute alle fibrillazioni politiche. Fiorita ha appena superato indenne lo scoglio dell’approvazione del bilancio e il tentativo dell’opposizione di trovare i numeri per disarcionarlo. Storia che racconta con ironia: «La faccenda non mi sta sfiancando, forse si è sfiancato di più chi cercava i numeri per mandarci a casa». Certo si tratta di una situazione di debolezza che «dipende dalla debolezza di questa legge elettorale, che ha vantaggi e margini di libertà apprezzabili ma non è ragionevole consentire di vincere senza dare la possibilità di governare».

È un tema fin dal primo giorno di governo della città: qualcuno addirittura aveva proposto a Fiorita, dopo il risultato che gli dava la poltrona di sindaco ma non la maggioranza, di tornare la voto subito: «Probabilmente avrei vinto ma non lo feci perché non sarebbe stato serio lasciare una città senza governo per sei mesi. Sapevamo che governare sarebbe stato complicato ma mi preoccupano di più i tagli del governo. Vorrei più personale e più risorse».

Uno dei nodi politici è il rapporto di collaborazione politica con Azione, il gruppo del prof Valerio Donato, sfidante alle Comunali che era diventato alleato di Fiorita. Il concorso esterno è naufragato dopo poco: «Cosa non ha funzionato con Azione – si chiede Fiorita -? Non lo so, ma voglio ringraziare Donato per il suo tentativo che considero un atto di generosità. Il percorso si è interrotto dopo pochissimi mesi, quasi giorni, in nessuna parte del paese l’azione amministrativa è rapidissima. Non so cosa ci si poteva attendere dopo così poco tempo».

Da una scelta politica che ha fatto discutere a una amministrativa che provoca polemiche in questi giorni: gli oneri di urbanizzazione. Fiorita spiega il senso di un aumento che ha fatto storcere il naso ad alcuni: «Abbiamo tantissimi problemi di risorse e non riusciamo a garantire la quotidiana gestione del territorio che i cittadini ci chiedono. A Catanzaro gli oneri di urbanizzazione non erano mai stati adeguati dal 1983 nonostante l’obbligo di legge. A nessuno piace far pagare di più ma io sono una persona seria e le questioni non si possono mettere sotto al tappeto. Per costruire si pagherà un po’ di più? Bene, quel poco di più lo abbiamo vincolato alla manutenzione delle strade, non ci servirà per feste e festini ma per dare quello che i cittadini chiedono».

Chiosa con augurio a Doris Lo Moro, neo candidata sindaco del centrosinistra a Lamezia dopo un confronto piuttosto aspro: «È una candidatura forte e di grande esperienza e poi si tente a enfatizzare la discussione nel centrosinistra parlando di spaccature ma il dialogo anche serrato è necessario in questi casi. Le Primarie, invece, non le ho mai amate: la loro stagione è abbastanza finita». Fiorita pensa alle prossime amministrative e lancia una profezia che stuzzica il centrodestra: «Se il centrodestra vincesse a Lamezia e Rende sarebbe un segnale politico oggettivo» alla maggioranza che governa la Regione. Il quadro sarebbe quello di un centrosinistra al governo in tutti i capoluoghi e nelle maggiori città della Calabria. Anche per questo le amministrative di primavera hanno il sapore di un midterm alla calabrese.