«Mi chiedete perché Wanda Ferro è il miglior sindaco possibile?». Ripete la domanda di uno dei giornalisti presenti all'incontro ancora in corso nella biblioteca Filippo De Nobili di Catanzaro l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto, sceso in Calabria per sostenere la collega e subito risponde: «Semplice: per due motivi, conosce il territorio come pochi e sta affrontando una battaglia di coerenza». Fitto, però, al di là di tutto batte molto sul tasto della scelta di campo e rincara la dose: «L'unica opzione possibile per chi milita in Fdi è stare nel centrodestra e propugnarne principi e valori, in Italia come in Europa. Ma vedo che, talvolta, qualcuno non la pensa così (chiaro l'affondo nei confronti degli alleati di Forza Italia e Lega, ndr) e magari trova intese con chi è alternativo a noi. Mi riferisco, come ovvio, a Cinquestelle e Pd con cui non si può stare insieme. I minestroni non servono. A niente e nessuno. È il motivo per cui, a Roma e a Catanzaro, si dovrà affrontare partite importanti, seguendo una direttrice unica».

Torna insomma il tema del campo del centrodestra, di cui ha parlato Giorgia Meloni in occasione della sortita nel capoluogo calabro di due giorni fa. Fitto, inoltre, fa anche un accenno all'Europa: «Non siamo naturalmente contrari a una politica comunitaria, ma non possiamo pensare di snaturare le nostre idee. Pensate, ad esempio, al Dl Concorrenza (inerente in particolare al tema della balneazione, ndr) su cui ci si sta mettendo d'accordo in Italia, facendo passare leggi, che noi non condividiamo, tentando di nascondersi dietro il paravento dell'Europa. Ma leader come Giorgia, da due anni anche presidente dei Conservatori europei, sapranno essrre vigili e agire di conseguenza».

A seguire, tuttavia, ecco le considerazioni della Ferro: «Sono scesa in campo con convinzione e determinazione, perché io gioco sempre per vincere. Mai per partecipare e basta. È il motivo per cui stiamo lavorando a testa bassa. Vogliamo riportare in auge il modello di quando io ero assessore alla Cultura con sindaco facente funzioni l'attuale componente della Giunta Occhiuto alla Regione, Filippo Pietropaolo. Un periodo in cui ci siamo impegnati, fra le altre cose, per aprire e rilanciare strutture come questa che ci ospita. Ma tra le priorità c'è anche la (ri)connessione dei quartieri e lo sfruttamento nel migliore dei modi dei finanziamenti del Pnrr e del Fondo di Coesione, fondamentali per cambiare il volto della città. Vogliamo liberare Catanzaro con un voto senza catene».