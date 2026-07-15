Nuovo intervento di riqualificazione per il Commissariato della Polizia di Stato di Catanzaro Lido e la palestra della Sezione giovanile delle Fiamme Oro. I lavori, finanziati dalla Regione Calabria con risorse europee e nazionali per un importo complessivo di 137mila euro, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sala convegni del Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro.

All'incontro hanno preso parte il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, il questore di Catanzaro Giuseppe Linares, l'assessore regionale alla Legalità e Sicurezza Antonio Montuoro e il presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile.

Nel corso dell'iniziativa è stato illustrato il piano degli interventi, che prevede 85mila euro destinati al Commissariato di Catanzaro Lido e 52 mila euro alla palestra delle Fiamme Oro.

Il questore Linares ha ringraziato il sottosegretario Ferro e l'assessore Montuoro per l'attenzione riservata alle esigenze della Polizia di Stato e per il sostegno assicurato attraverso il finanziamento, sottolineando come gli interventi consentiranno di migliorare la funzionalità e la fruibilità delle strutture.

Nel suo intervento, Wanda Ferro ha evidenziato che le opere rappresentano «un investimento a favore della sicurezza e della legalità», ribadendo l'impegno delle istituzioni nel rafforzamento dei presìdi presenti sul territorio.

Entrando nel dettaglio, l'assessore Montuoro ha spiegato che al Commissariato di Catanzaro Lido saranno rifatte l'impermeabilizzazione dell'intera copertura dell'edificio e la facciata, che sarà ritinteggiata e valorizzata anche attraverso un nuovo impianto di illuminazione artistica. Previsti inoltre interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti idrico-sanitario, elettrico e di climatizzazione.

Per la palestra della Sezione giovanile delle Fiamme Oro, invece, il progetto comprende la sostituzione dell'attuale pavimentazione con una nuova superficie sportiva in pvc, l'installazione di pannelli antitrauma lungo pareti e spigoli per aumentare la sicurezza degli atleti e un intervento di relamping, con la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con proiettori a led di ultima generazione. Una soluzione che, secondo quanto illustrato, consentirà di ridurre i consumi energetici di circa l'80%.

Il presidente della Provincia, Mario Amedeo Mormile, ha ringraziato il sottosegretario Ferro e l'assessore Montuoro per il lavoro svolto, sottolineando come il progetto rappresenti il risultato della collaborazione tra Regione Calabria e Ministero dell'Interno per dotare la Polizia di Stato di strutture più moderne, efficienti e funzionali, a beneficio del personale e dei cittadini.