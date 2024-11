All’ordine del giorno vi è anche l’adeguamento degli statuti societari delle municipalizzate Catanzaro Servizi e Amc

Il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro Marco Polimeni ha convocato, per venerdì prossimo 22 settembre alle ore 11.30, in seduta urgente e di prima convocazione, il consiglio comunale. Previsto anche l’eventuale secondo appello fissato per lunedì 25 sempre alla stessa ora. All’ordine del giorno dei lavori figurano: l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti; le comunicazioni del presidente; il regolamento d'istituzione dell'albo comune compostatori; la risoluzione su istituzione nucleo del reparto mobile di Polizia di stato (celere) nella città di Catanzaro; approvazione dei nuovi statuti societari, al fine di adeguarli alle previsioni del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. delle società partecipate Catanzaro servizi spa e Amc spa; la nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari per la corte d'assise e la corte d'assise d'appello.

Completano la discussione la delibera di autorizzazione alla stipula successiva transazione inerente giudizio contro il Comune relativo all’occupazione illegittima di un terreno per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria nell’ambito pianificato n. 4 Pistoia, 1° lotto e, quattro pratiche di debito fuori bilancio scaturente da sentenze del tribunale e del giudice di pace di Catanzaro.

l.c.