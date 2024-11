Il gruppo Pd di Catanzaro ricorda in una nota le recenti vittorie del centrosinistra, a Catanzaro e in Calabria, e annuncia di voler conquistare anche il Comune, oggi guidato dal centrodestra con Abramo.

Catanzaro - "Le grandi vittorie del Partito Democratico e dell’on. Mario Oliverio, eletto nuovo presidente della Regione – si legge nella nota- sono le ultime, in ordine di tempo, dopo il successo elettorale alle europee, la conquista della Presidenza della Provincia di Catanzaro dal Segretario del Pd: Enzo Bruno e la splendida vittoria di Falcomatà e del Pd a Reggio Calabria!.

Oliverio vs Wanda Ferro - "Tali grandi novità determinano una profonda modifica nella geografia politica in Calabria e ai diversi livelli istituzionali. L’elettorato ha, dunque, sonoramente bocciato la politica del Centro-Destra. E’ da registrare e porre in particolare evidenza il grande successo del PD a Catanzaro e la cocente sconfitta del centrodestra e della candidata a Presidente della Ragione, Wanda Ferro, proprio nella sua città - prosegue -Il Gruppo Consiliare del Pd al Comune ritiene che la importante novità politica che riguarda la città Capoluogo di regione deve essere capitalizzata”.



Il Comune di Catanzaro - "I cittadini elettori hanno sancito e aperto la crisi al Comune di Catanzaro, non poteva essere altrimenti: la città è in grave sofferenza, peraltro dimostrata dalle ultime rilevazioni economiche, sociali e culturali, che la relegano fra le ultime città per qualità di vita. L’Amministrazione Comunale naviga a vista e come la Concordia è finita sugli scogli. Tre anni di centrodestra sono stati un disastro. La prima Amministrazione, targata Traversa, è finita miseramente e ha lasciato la casse comunali fori dal patto di stabilità. La seconda, di Abramo, Sindaco ritornato dopo circa dieci anni di sindacatura e cinque di Consigliere Regionale, è arrivata di fatto al capolinea. Non c’è un solo settore che può vantare un qualche successo o positività”.



“Spetta ora al PD, al Centro-Sinistra e alle forze del rinnovamento e della discontinuità, prendere le redine della città. Siamo la nuova forza di governo anche a Catanzaro, che può dare, con l’impegno del Governo Centrale di Matteo Renzi, quello Regionale di Mario Oliverio l’indispensabile e radicale svolta. Catanzaro ha necessità di essere governata; tutti registrano il totale disordine in cui è stata portata, l’improvvisazione delle decisioni e il caos più totale. Si percepisce la mancanza di una direzione politica e amministrativa; non si ha la più pallida idea di dove si va a parare; non c’è un progetto, ma neanche una sola idea. Si è in mano di navigatori senza bussola – conclude la nota- Ora è molto importante che la qualità della città torni in campo, e senza timore si lavori per ricostruire un tessuto connettivo per rilanciare il ruolo e le funzioni di Catanzaro e nel contempo la qualità della vita".